Quel est l’intérêt d’installer un panneau photovoltaïque à La Réunion ?

Pour éclairer la maison, chauffer de l’eau, allumer la climatisation ou encore recharger sa voiture électrique, avoir de l’électricité est une chose indispensable. Mais avec les factures qui montent et les coupures imprévues, difficile de ne pas craquer !

Heureusement, les panneaux solaires photovoltaïques à La Réunion vous offrent une nouvelle alternative. Grâce à ce dispositif, vous pouvez bénéficier de votre propre électricité avec l’énergie solaire, ainsi que d’innombrables autres avantages. Découvrez-en quelques-uns dans cet article !

Vous avez un cadre idéal

Avec de bons matériaux, vous pouvez bénéficier d’une énergie illimitée à La Réunion. C’est pourquoi Gaia, solutions solaires à La Réunion vous propose des équipements de qualité pour alimenter vos panneaux solaires.

Par ailleurs, le rendement de ces derniers dépend de certains facteurs, tels que :

l’inclinaison ;

l’orientation ;

la puissance de l’installation (kw-crête) ;

et surtout les conditions d’ensoleillement.

L’île de la Réunion est donc l’endroit idéal pour profiter gratuitement d’une forte énergie photovoltaïque. En effet, elle enregistre plus de 2500 heures d’ensoleillement par an. Si vous habitez dans cette région, alors vous êtes des plus chanceux.

Vous réduisez votre facture d’électricité

En utilisant des panneaux solaires photovoltaïques, vous pouvez faire des économies en réduisant vos dépenses d’énergie : il s’agit de l’autoconsommation. Leur installation est assez budgétivore, mais il s’agit d’un investissement à long terme qui en vaut la peine. En effet, des panneaux solaires bien entretenus peuvent aller jusqu’à 30 ans de durée de vie.

Ainsi, vous n’aurez plus à payer des factures d’électricité chaque mois. Avec l’autoconsommation totale ou partielle, faites fonctionner tous vos appareils électriques. Dites au revoir aux coupures incessantes et réalisez jusqu’à 40 % d’économies grâce à vos kits solaires à La Réunion.

Vous pouvez revendre vos surplus d’électricité

Lorsque l’ensoleillement est à son maximum, c’est-à-dire en milieu de journée, votre pic de production intervient. Cependant, les besoins en électricité se font beaucoup plus ressentis en soirée (alimenter les lampes de la maison, allumer le chauffage, etc.). Vous ne pourrez donc pas consommer toute l’électricité produite par vos panneaux solaires photovoltaïques.

Mais cela ne signifie pas que vous avez perdu. Si vous êtes un particulier, vous avez la possibilité de revendre votre surplus électrique. En effet, l’État a décidé de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables en instaurant un système d’obligation d’achat (EDF OA). Grâce à ce dernier, vous pourrez ainsi revendre toute l’énergie inutilisée et faire des profits.

Vous contribuez à la sauvegarde d’un environnement sain

Le soleil vous fournit une énergie naturelle et durable. La transformation de ses rayons lumineux en électricité n’émet aucun CO2. L’énergie solaire photovoltaïque est donc inoffensive pour votre santé. De plus, la majorité des panneaux solaires ne sont pas faits avec des « terres rares » (dont l’extraction et le raffinage polluent la nature).

Vous pouvez donc conserver un environnement sain, tout en utilisant votre énergie naturelle. Et si vous vous inquiétez pour votre voisinage, soyez rassuré ! Les installations photovoltaïques n’entraînent aucune pollution sonore.

Les panneaux solaires valorisent votre bien immobilier

Des panneaux solaires installés sur une toiture représentent donc un bien immeuble. Ils ajoutent une valeur verte à la valeur immobilière de votre maison ou de vos bâtiments. Que faut-il entendre par valeur verte d’un immeuble ?

C’est tout simplement la performance énergétique (la quantité d’énergie consommée) et environnementale de ce dernier. Une maison dotée de ce dispositif fait donc partie des meilleures offres de vente sur le marché.

Voilà donc une multitude de raisons intéressantes et utiles d’installer un panneau solaire photovoltaïque à La Réunion. À l’évidence, vous y gagnez beaucoup d’avantages sur plusieurs plans. Faites donc le pas vers une énergie durable.